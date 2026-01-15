Второ болнично вертолетно летище в Габрово беше открито от вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов.

Площадката е в местния филиал на частната болница МБАЛ „Свети Иван Рилски“. Вертолетът направи демонстративен полет между двете площадки, излитайки от вече откритото летище в държавата Областна болница.

Четвъртият медицински хеликоптер пристигна в България

Министърът в оставка съобщи, че към момента в България вече има четири медицински хеликоптера, като се очаква петият да пристигне до края на този месец. До края на август флотилията трябва да нарасне до общо осем машини. По думите му това ще позволи изграждането на мрежа от осем оперативни бази, които да покриват територията на цялата страна.

Снимка: Мартин Георгиев, NOVA

„С подобна флотилия ще бъде покрита територията на цялата страна и ще можем да кажем, че имаме способност да реагираме в така наречения „златен час“ за всяко спешно състояние, което изисква адекватна болнична намеса“, заяви Караджов.

Той подчерта, че площадката в Габрово е отличен пример за инвестиция, при която собственикът на болницата е поел абсолютно всички разходи по изграждането ѝ. В рамките на събитието беше направена и първа копка на нов болничен блок към лечебното заведение.

Снимка: Мартин Георгиев, NOVA

Освен темата за въздушните линейки, транспортният министър в оставка коментира и готвените реформи в сектора. Целта му е да сложи край на сегашния „транспортен хаос“ чрез въвеждането на единен електронен билет, с който пътниците да прекосяват страната без значение от превозвача.

Караджов обяви и важна новина за региона – реалното започване на работата по тунела под Шипка. След близо четири години забавяне заради съдебни и екологични спорове, вече има издадено строително разрешение, като целта е обектът да бъде готов до края на 2030 г. Министърът призна за неуспех единствено невъзможността да се осигурят достатъчно вагони за БДЖ в рамките на изминалата една година, както и поредното спиране на процедурите за пътя Русе-Велико Търново заради жалби.

Снимка: Мартин Георгиев, NOVA