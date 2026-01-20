Контролът на цените или на надценките няма как да бъде ефективен и няма как и да се приложи. Това е една пълна икономическа безумица. Много от адекватните хора и бизнеси гледат на тов анещо с насмешка. Това коментира в "Твоят ден" по NOVA NEWS икономистът и финансов анализатор Преслав Райков по повод законопроекта за мерките за контрол на цените на основни стоки и услуги.

Той изрази надежда, че в периода между двете четения в НС разумът ще надделее и този законопроект да не мине.

"Всички се надяваме, че ще има и че наистина ще надделее здравият разум", подчерта и изпълнителният директор на сдружение „Храни и напитки България“ Яна Стратиева.

Трябва ли да има механизъм за контрол на цените?

По думите ѝ твърдението, че някъде съществува работеща такава практика, абсолютно не отговаря на истината. "Никъде, освен в Румъния, няма вариант на регулиране на надценки по цялата верига, както се предлага у нас. А никъде - дори в Унгария, няма вариант, при който държавата на всеки три месеца да котира цени на определени стоки и услуги", подчерта Стратиева.

Тя беше категорична: "Такова нещо няма. Може би съществува в някоя силно социалистически ориентирана държава - тип Северна Корея. По времето на социализма имаше подобни практики, но тогава държавата дотираше производството. Сега държавата казва: „Това струва 2 лева“, без значение колко струва реално на фабриката, дали тя покрива разходите си, дали може да се развива и инвестира".

Според Райков "златната среда може да се намери по един единствен начин, а именно, когато държавата се оттегли от намесата си в частните отношения и определянето на цени и надценки". "Потребителите могат сами много добре да абсорбират или не съответните цени. И да преценят дали определен производител е адкватен и може да продава продукта си на тези цени", обясни той.

"За да имаме по-ниски цени, държавата трябва да се съсредоточи върху функцията си: да стимулира бизнеса да произвежда повече. Само когато повишим нашата производителност на труда - ще имаме по-ниски цени. А ние имаме една от най-ниските производителности на труда в Европа и затова и заплатите са ни от най-ниските на Стария континент. Само стимулирането и създаването на благоприятни условия за бизнеса, тоест освобождаването от този административен натиск, ще доведе до по-ниски цени", категорична е Стратиева.

Тя обясни, че когато се произвежда повече, съответно себестойността на продукта пада. "И освен това, когато един пазар е залят с една стока, няма как да държиш цената висока, защото ще отидем да си я купим от съседния магазин", подчерта тя.

