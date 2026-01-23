Снимка: Георги Манев, NOVA
Едното превозно средство е дърпало другото заради повреда
Два буса с украинска регистрация катастрофираха на Подбалканския път близо до Мъглиж. Четирима души са в болница.
Катастрофа на Подбалканския път, в една от колите - бебе и бременна жена (СНИМКИ)
Снимка: Георги Манев, NOVA
Инцидентът е станал през нощта. Единият бус е бил повреден и е бил дърпан от другия, когато по все още неясна причина и двете превозни средства се преобръщат и излизат от пътя.
Снимка: Георги Манев, NOVA
