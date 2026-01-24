На 23 януари в Ловеч почина актьорът Стоян Георгиев на 78 години, съобщиха от пресцентъра на Драматичен театър „Борис Луканов“.

Стоян Георгиев бе жива легенда на ловешкия театър, носител на духа и паметта на изкуството, вдъхновител и фар за младите поколения. През годините той пресъздаде множество роли на театралната сцена и в киното, а също така работеше с деца от няколко града и се отличаваше като активен деец на читалищната дейност и филателията.

Сред най-запомнящите се негови роли са тези в постановките „Боровете не превиват клони“, „Приключения на тавана“, „Януари“, „Хитър Петър“, „Капризите на Мариана“ и много други.

Стоян Георгиев е роден на 19 октомври 1947 г. в Ловеч. През 2025 г. бе удостоен със званието „Почетен гражданин на Ловеч“ и е носител на редица други отличия, сред които почетен медал и значка на града.

