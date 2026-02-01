Главчев не е добър вариант за служебен премиер. Ще изглежда комично тази длъжност да заеме Мария Филипова. Имаме "домова книга", в която имената са подбрани така че да не стават за министър-председател. Първата възможна дата за избори вече е 19 април, въпросът е дали президентът ще бави процедурата, за да се стигне до вот след това. Това каза бившият говорител на три служебни правителства Антон Кутев в студиото на "На Фокус".

По думите му програмата на проекта на Радев се пише отдавна. "Надявам се до 1-2 седмици да се изяснят лицата до Румен Радев, защото той не може да води битката сам. Аз съм до него с две ръце и му вярвам, но не знам дали ще заемам длъжност в неговия проект. Единственият начин да изтеглим държавата с дълготрайно управление е той. Знам обаче, че ще срещне много спънки. Той изведе на преден план борбата с корупцията. Ако избирателят му даде достатъчно възможности да промени нещата и да се бори с корупцията, нямам никакво съмнение, че ще го направи. Атаките към него не въздействат негативно на имиджа му, а мотивират повече подкрепа. Това кои хора ще бъдат в листите му, както и програмата му, ще стане ясно, когато се реши. Преди регистрацията на формална партия или коалиция няма защо да му бъде искана такава информация. Това е поредният натиск към него. Той много ясно показа в каква посока иска да върви - има проблем с неравенствата, корупцията и съдебната система, с икономиката и работата ѝ", коментира Кутев.

Той смята, че Румен Радев е дал няколко ключови отговора за своите намерения. А на въпроса дали му е оказван натиск, защото е близо до президента, отвърна така: "Оказван ми е натиск, макар не защото съм бил до досегашния президент, а защото осветлих факти - чрез "дела - шамари". Г-н Нанков ме осъди на две инстанции, прати ми частен съдебен изпълнител, трябваше да взема пари назаем. На третата обаче трябваше да ми върне парите. Това се случи докато бях говорител на служебно правителство, когато говорихме за откраднати пари за магистрали", допълни той.

Кутев посочи, че през последните години няма избори, преди които да не се е променял Изборният кодекс. "Това винаги се случва конюктурно, спрямо интересите на една или друга сила. Резултатът са протестите на хората. Те възникнаха, защото нямаше как да накажат властта или да проявят демокрацията по законен начин. Очакваме смислен ред, в който държавата и институциите да работят в полза на гражданите", отбеляза той.

Мнението на Кутев е, че БСП няма да влезе в следващия парламент. За него Йотова е много подходяща фигура за президент.

