Бившият служебен министър на регионалното развитие и благоустройство Иван Шишков е готов да се присъедини към евентуален политически проект на президента Радев, обяви самият архитект в студиото на "Здравей, България".

"Всички очакват да се промени начинът, по който функционира държавата. В последните години на практика политиката на страната се определяше от полуполитици, а не от експерти. Аз бях служебен министър и мога да кажа, че в нашите правителства всички бяхме експерти. Тогава нещата в България лъснаха ясно и категорично. Аз съм готов да се включа в политически проект на Румен Радев, както съм бил готов да работя и в служебен кабинет, назначен от него", коментира Шишков.

Според него президентът в оставка е със западна геополитическа ориентация. "От 2020 г. насам обществото се бори срещу политическата реалност, а това е истинското европейско развитие на България. Видяхме маски, зад които политици злоупотребяваха с европейски пари и показаха лошата страна на държавата. Проблемът не е, че не харесваме някого, а че като се създадат условия за промяна в страната, някой млъква, за да бъде на власт. Имаше и атмосфера за огромен антикорупционен протест, който беше справедлив", заяви Шишков.

Предприемачът Таня Скринска отбеляза, че появата на президента на политическия терен не е било изненада за никого. "Очаквам повишаване на избирателната активност и висок резултат на държавния глава. Радев ще трябва да отговори категорично на два основни въпроса - единият е по отношение на геополитическата ориентация на страната, а вторият - какво е отношението му към еврозоната и приемането на единната валута. Ако приемем, че няма време да регистрира своя политическа партия, ключово ще бъде и коя формация ще използва за явяване на изборите", смята Скринска.

По думите ѝ обществото повече от всякога ще се вторачва в хората около президента. "Имат ли свързаност с Държавна сигурност също ще бъде следено от политическите му опоненти. Парламентът ни е разделен на база позициите във външната политика. Президентът няма да иска да прави коалиция с никого - ще пробва да вземе максимален брой гласове. А Бойко Борисов ще се опита да създаде вариант за сътрудничество с него, тъй като е по-готов на компромиси", подчерта Скринска.

