Най-вероятно процесът по избор на служебен премиер е стопиран заради очакваната процедура по оставката на президента и произнасянето на Конституционния съд. В следващите дни ще разберем какво ще представлява неговата партия и ще видим част от лицата, които ще застанат до него. Първата цел на Радев ще бъде да има мнозинство в парламента. Така социологът от „Тренд” Евелина Славкова коментира последствията след оттеглянето на Румен Радев от поста на държавен глава.

„Съвсем естествено е в речта си президентът да говори срещу всички партии и за хората. Много е важно кой ще влезе в следващия парламент. Каузата му е срещу статуквото, предполагам, че ПП-ДБ ще използва тази линия, но тя няма да е доминираща. Радев ще се опита да се дистанцира от процеса на избор на служебен премиер. В кампанията си той ще се разграничи и от служебния кабинет като цяло”, смята Славкова.

Президентът Румен Радев подава оставка

От своя страна социологът от агенция „Мяра” Първан Симеонов определи хода на държавния глава като смел. „Неизвестните са много. Той в речта си описа на практика всички - корупционери - вероятно визираше Борисов и Пеевски, съглашателите - участниците в сглобката, а екстремистите - радикалните формации. Не остана никой. Говори срещу всички. Математиката, ако излезе, Радев би могъл и сам да управлява в един момент. Въпросът е не дали ще има мнозинство от 121 депутати, защото може би ще са нужни 160 за промени в съдебната система. Ако влязат повече партии и резултатът му не е висок, неизвестните стават още повече. Президентът имаше 9 години да се подготви за този ход, вероятно го е направил”, коментира Симеонов.

По думите му от година насам между ПП-ДБ и Президентството има вежлив тон. „Това ми се струва следващото възможно мнозинство. Част от коалицията обаче няма да го понесе. Ако обаче ще се гони мнозинство от 160 депутати, вероятно ще им трябва и Борисов. Той обаче ще трябва да се разкачи от Пеевски, а не се вижда как ще се случи това. Лидерът на ГЕРБ ще опита да набие клин между ПП-ДБ и Радев, тъкмо защото се надява, че един ден може да се окаже нужен. След тези предсрочни избори нищо не пречи да се отиде на нов вот. Той трябва да направи силна мажоритарна кампания, а не да показва много други лица. Все пак вероятно те ще са най-вече два типа - напълно непознати работещи хора по места и познати лица от служебните кабинети, например - съветници и секретари. Голямата въпросителна е дали Румен Радев ще успее да бъде политик - да прави компромиси и да се договаря”, отбеляза още социологът. И предупреди, че държавният глава в оставка трябва да бъде готов за множество удари.

Първи политически реакции след оставката на Радев

„Различните групи виждат Румен Радев по различен начин. За едни е предател, за други - спасител, а това прави неговата задача изключително отговорна. Защото той разклаща президентската институция, която е стабилна. Всичко това обаче се случва заради политическия вакуум в центъра, при наличието на 9-партиен парламент. Има липса на центристи, на някой, който да обедини поляризацията", каза журналистът Ружа Райчева.

Според нея президентът трябва да се заяви ясно по време на предизборната кампания – какъв ще бъде – центрист или нов Орбан, балансьор или по-краен.

Пиар експертът Георги Куртев коментира, че по време на протестите името на Радев не е било скандирано, дори имало транспаранти, насочени срещу него. Според него президентът се е опитал с речта си да вземе избиратели от други партии, но в същото време не е заявил ясна позиция накъде ще гледа България – на Изток или на Запад. Експертът определи действията на Радев като псевдоцентризъм.

Политологът Стойчо Стойчев изрази мнение, че Радев може да бъде партньор на ПП-ДБ. По негови думи президентът ще бъде умерен в позициите си по някои теми, защото не може да е сигурен в евентуалните резултати по определени казуси. „Той не дава обещания, които не може да изпълни”, допълни Стойчев.

Райчева е на мнение, че Бойко Борисов ще подходи към Радев внимателно, защото „иска да остави всички врати отворени”. И допълни, че лидерът на ГЕРБ има по-малко доверие на ПП-ДБ. Според нея ще бъде интересно, ако ПП-ДБ решат да работят с Радев, как ще обяснят това на избирателите си. Тя очаква, че предизборната кампания ще бъде „кална”.

Куртев коментира, че Радев влиза в „голям политически калабалък”.

Стойчев каза, че близо 1 милион души не гласуват. Затова хората около Радев говорели, че той ще активира трайно негласуващите. Според него избирателната активност ще се повиши.

„Въпросите след оставката на президента са кои ще личностите, които ще застанат зад него и какво предлага – демокрация или автокрация. Спасяването на държавността е само лозунг, но какво се крие зад това?”, коментира журналистът Георги Марчев в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS. И допълни, че не е станало ясно дали Радев ще направи своя партия, или ще застане зад вече съществуваща, дали ще се яви на предстоящите избори, или на следващи.

Политическият анализатор Георги Харизанов изрази съгласие с Марчев. По негови думи в президентството не е ясно какви са отговорите на тези въпроси.

Марчев посочи, че след изказването на Радев реакция е дошла от страна на „Демократична България”, но не и от „Продължаваме Промяната”. Харизанов допълни, че ПП са резултат от кадровата политика на Радев по време на служебните правителства. Той напомни, че президентът „се отрече” от тях, следователно може да се очаква различно отношение от страна на формацията.

Според журналиста Радев може да вземе от избирателите на другите по-националистически настроени партии в настоящия парламент.

Харизанов изрази мнение, че има сериозно припокриване между тезите на Радев и някои от по-малките партии, които са му симпатизирали. Според него, ако президентът отиде на избори, тези формации ще бъдат застрашени от президента.

"По реакциите на политическите партии, след обявяването на оставката на Румен Радев, става ясно, че плановете им няма да се реализират по същия начин, по който са направени. От друга страна политическите партии ще излязат от сферата си на комфорт, за да се борят за избиратели. "Това каза журналистът Силвия Великова в студиото на „Твоят ден”.

Политологът доц. Татяна Буруджиева коментира, че казусът на тези избори ще бъде битката за първото място, а на предходните е бил за втората позиция. Според нея моментът, в който Радев обяви, че ще подаде оставка, не е бил изненадващ. Тя обаче подчерта, че резултатът от предизборната кампания ще изненада политическите партии. Политологът обясни, че има поне три партии или коалиции, които са направили заявка за първото място след вота, но кампанията, която водят в тази посока, няма да им донесе желания резултат.

Според социолога Кольо Колев съществува реална възможност Радев да поведе на изборите. „Това е политическата фигура с най-голям авторитет в българското общество”, допълни той. Според него Радев ще получи минимум 90 депутата в парламента, „което означава, че много формации ще пострадат”.

Великова е на мнение, че щом ГЕРБ не успяха да разделят ПП-ДБ, то и Радев няма да може. Но също така запита за каква стабилност става дума, ако коалицията е заедно, само защото в разделен формат няма да може да влезе в парламента.

Буруждиева смята, че формацията, зад която ще застане Радев, ще има мажоритарен характер.

Редактор: Цветина Петкова