Първи политически реакции след оставката на президента Румен Радев. Евродепутатът от БСП и член на Изпълнителното бюро на партията в оставка Кристиан Вигенин написа във Facebook следното:

"Когато беше най-тъмно, президентската институция остана да свети като фар.

Това казах на днешния ден преди 4 години при клетвата на Радев и Йотова. Не отстъпвам от тези думи и днес. Вярвам, че заедно можем да направим това, за което тогава силите ни не стигнаха".

"Добре дошъл на г-н Румен Радев на парламентарния терен. Вярвам, че това ще помогне политиката да се върне към същностния ѝ център - благото на хората. БСП отново има президент - пожелавам успех на г-жа Илияна Йотова!", заяви Атанас Зафиров.

Президентът Румен Радев подава оставка

Реакция дойде и от "Има такъв народ".

"Приветствам господин Румен Радев като „добре дошъл“ на политическия терен в България. Аз ще продължавам да защитавам традиционните български ценности, ще продължавам да защитавам българите в Северна Македония и ще продължавам да смятам, че нелегалните имигранти нямат място в страната", заяви лидерът на партията Слави Трифонов.

И допълни: "ИТН е ясно позиционирана като дясна, традиционна, консервативна партия".

Оставката на Радев коментира и Ивайло Мирчев от "Продължаваме промяната – Демократична България“.

"Ние сме предвидими: без отклонения, без компромиси с националния интерес и геополитическите позиции, с антикорупционна и икономическа програма като гръбнак на европейското бъдеще на страната. Който иска управление с тази перспектива, ще трябва да се съобрази с тези репери — и да се позиционира спрямо тях. Това се отнася и за заявката на Радев и неговия политически проект. Нашата коалиция не предлага нито лесни, нито популистки решения, нито бяга от отговорност, използвайки идеята за прякото допитване до хората. Реформите изискват политическа воля и поемане на отговорност", написа той във Facebook.

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев пожела успех на президента Румен Радев в политическата надпревара. И заяви, че приемат бъдещата му партия като възможен съюзник.

"Желая му мъдрост, решителност и сила да взима най-тежките решения! За МЕЧ борбата с модела на корупцията, завладените институции и откраднатото бъдеще винаги е била основна цел. Ние сме носители на справедливостта и непримиримостта срещу мафията и го доказахме категорично! Компромиси с истината не се правят. Врагът е ГЕРБ и ДПС във всички свои разновидности и проекции. Възприемаме партия на Румен Радев като възможен съюзник. Няма време за губене, време е за мъже!", написа той във Facebook.

Лидерът на „Величие” Ивелин Михайлов също поздрави Румен Радев „защото като българи имаме дълг към нашите предци”. Той определи решението на държавния глава като „мъжко” и го призова да „избира хората, с които ще работи, защото от това зависи спасението на България”.

Костадин Костадинов отправи критика към Румен Радев.

"Наистина ли Радев е казал, че имаме нужда от нов обществен договор? Да не би после да е казал, че България има нужда от преосноваване и накрая да е завършил с "Време ни е за Възраждане?" Очаквам следващата стъпка на бившия президент да е да поиска излизане от НАТО. Не знам защо този, който е писал речта на Радев, не му го е написал - в крайна сметка това също го пише в програмата на "Възраждане". А сега сериозно. С нетърпение очаквам бившия президент на предизборните дебати - ако има смелост да се яви, разбира се. Ще му се наложи да отговаря на много въпроси, от които вече няма да може да се крие, както го правеше досега", написа в социалните мрежи лидерът на "Възраждане".

ВСИЧКО ЗА ОСТАВКАТА НА ПРЕЗИДЕНТА ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Габриела Павлова