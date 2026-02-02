Протест срещу насилието във Видин след побоя над две момчета в местна дискотека, заради който 25-годишен мъж беше настанен в интензивното отделение на "Пирогов" с тежки травми.

Майка му заяви пред NOVA, че организира и подписка с искане нощният клуб да бъде затворен. От МВР уточниха, че са започнали две проверки. В РУ - Видин е образувана преписка във връзка с възникналото сбиване, като се анализират видеозаписи от охранителните камери на заведението и се установяват свидетели.

Редактор: Ралица Атанасова