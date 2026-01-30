Прокуратурата във Видин разследва побоя пред дискотека в града. Нападението стана на 25 януари. Пострадали са двама души.

За случая ви разказахме в предаването „Здравей, България” . Майка на 25-годишно момче се свърза с NOVA, след като в събота вечерта, по нейни думи, охранители нападнали сина ѝ и негов приятел. Едното момче е с тежки травми и е настанено в интензивното отделение на болница „Пирогов”.

Досъдебното производство е за причиняване на телесни повреди по хулигански подбуди, съобщават от държавното обвинение. Предстои разпит на свидетели, анализ на записи от камери в района, както и назначаване на съдебномедицински експертизи. Ще бъде събрана и информация относно пропускателния и охранителния режим в заведението.

Ако се съберат достатъчно доказателства относно това кой е извършителят на нападението, той ще бъде привлечен в качеството на обвиняем.

