-
14 двойки в Хасково избраха да се оженят на 14 февруари
-
Проф. Николай Овчаров: Траките са пиели виното си неразредено
-
„Да” след половин век: Три двойки в Шабла отпразнуваха златни сватби
-
Рисовете спечелиха конкурса за най-романтична двойка във Варненския зоопарк
-
Жена от Сливен обвинява бащата на 5-годишното си дете в блудство
-
Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино
Посетителите имат възможност да нарекат храна за животните на името на бивши свои партньори
Зоопаркът в Бургас отбелязва празника на влюбените с инициативата под мотото „Кръсти червей на бившия си”. Кампанията предлага на посетителите хумористичен начин да се включат в честванията на 14 февруари, като проследят как храна, наречена на конкретен човек, се превръща в меню за обитателите на парка.
Посетителите могат да изберат африкански червей, зеленчук или плод и да му дадат името на бивш съпруг или бивш партньор. След това те наблюдават как избраната храна се изяжда от животните - в случая сурикатите в зоопарка. За процедурата се издава специален сертификат, в който се вписва името на бившия и с какво точно е било нахранено животното.
Кръсти червей на бившия си за Свети Валентин: Нестандартна акция в зоопарка в Бургас
За желаещите да се включат в инициативата, но без да се показват, зоопаркът изпраща видео от самото хранене. Като допълнение към кампанията, за влюбените двойки се предлага и възможност за символично "осиновяване" на животно, което да бъде кръстено на настоящата им половинка.
Повече гледайте във видеото.
Последвайте ни