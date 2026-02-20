В събота времето ще е облачно, на много места - с валежи от дъжд. Те ще преминат в сняг с понижението на температурите в по-голямата част от страната.

В южните и крайните източни райони валежите ще са и от дъжд, и от сняг. На места там ще се образуват и поледици.

Значителни по количество ще бъдат валежите в Централна и Източна България. Обявен е оранжев код за снеговалежи и виелици в 9 области, както и жълт код за 11 области в северните и източните части на страната заради очаквани дъжд и сняг.

Ще бъде ветровито, с умерен и временно силен вятър от север-североизток, който ще създаде условия за виелици и навявания.

Температурите в повечето райони ще са близки до нулата. В Южна България сутрешните стойности ще варират между 3 и 7 градуса, но през деня ще се понижават и ще бъдат между 0 и 4 градуса, в София - около нулата.

В планините ще е облачно със снеговалежи, значителни в Родопите и Централна Стара планина. Ще духа силен вятър от юг-югоизток, който постепенно ще се ориентира от север-северозапад и ще отслабне. По планинските проходи ще има условия за виелици и навявания. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 0, а на 2000 метра – около минус 5 градуса.

По Черноморието ще бъде облачно, с валежи от дъжд, които към края на денонощието ще се примесват със сняг. На места, главно по северното крайбрежие, ще има условия за поледици. Ще духа силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще са между 4 и 7 градуса. Температурата на морската вода е 4-6 градуса. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Балканският полуостров остава под влиянието на средиземноморски циклон. От север ще нахлува студен въздух и температурите ще се понижат значително. Ще бъде облачно с валежи, в северозападната част – от сняг, в южните и крайните източни райони – от дъжд. Количествата на валежите ще са значителни в източната част от полуострова.

