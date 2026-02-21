Времето през почивните дни ще ни предложи кратък епизод на зимата. Съботата ще започне със снеговалеж в планините и в много райони на Северна и Западна България. В южната половина на страната преобладаващите валежи ще са от дъжд. С понижението на температурите обаче постепенно навсякъде ще завали сняг с предпоставки за поледици в източните райони.



В централните райони на страната ще паднат значителни количества дъжд, а новата снежна покривка в триъгълника Русе-Плевен-Велико Търново ще варира между 10 и 20-30 сантиметра. Спрямо надморската височина, в планините и най-вече в Родопите и Стара планина ще се акумулират до 30-40 сантиметра нов сняг.





Вятърът – студен от Североизток с условия за навявания. Дневните температури ще са в широк диапазон – около и малко под нулата в Северна България, до към 4-5 градуса в Южна и до 7-8 край морето.



В неделя до обяд все още ще превалява слаб сняг с тенденция да спира. През втората половина на деня и облаците ще започнат да се разкъсват. Температурите сутринта – от нула до минус 3 – минус 4 градуса, следобед - от 3 до 8 градуса.

Кодове за интензивни валежи от дъжд и сняг в събота



До средата на последната февруарска седмица облачността ще е по-динамична с кратки валежи от дъжд. След това времето ще е с повече слънце. Температурите през периода ще създават усещане за пролет. В някои от дните ще са в интервала 10-15 градуса, към края на седмицата и над 15.

