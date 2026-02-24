-
Коментар на Левена Лазарова, Явор Гечев и Николай-Емил Шопов
Във вторник в студиото на „Пресечна точка” гостуват общественикът Левена Лазарова, защитникът на животните Явор Гечев и имотният инфлуенсър Николай-Емил Шопов.
Първата тема, която коментаторите обсъдиха, бяха изборните сметки за вота на 19 април. Служебното правителство на Андрей Гюров отпусна 65 милиона и 500 хиляди евро за провеждането на изборите, но според финансовия министър ще са необходими между 75 и 80 милиона евро.
Дискусията продължи с данните от Глобалния доклад за богатството през 2025 година. Според него българите са пет пъти по-бедни от германците, като средното богатство на възрастен у нас възлиза на около 48 хиляди евро.
Цялото предаване гледайте във видеото.
