Скандал в парламента заради изслушване на служебния кабинет за американските самолети на летище „Васил Левски” в София. Предложението беше на „Възраждане”. В пленарната зала обаче не се яви служебният премиер Андрей Гюров. Причината – среща с областните управители. Това нажежи страстите до червено.

От ГЕРБ предложиха Народното събрание да изчака министър-председателя. „Преди 24 минути Министерският съвет си е качил, че има партийна сбирка с областните управители”, обяви Христо Гаджев.

МО: Американски военни самолети кацнаха в София заради обучение на НАТО

Два часа по-късно Гюров така и не отиде в НС. Това ядоса част от партиите.

„Предлагам да изгласуваме задължително присъствие на Гюров тук. Стига е ритал топка с Бербатов като хлапак”, призова Тошко Йорданов.

„Искате да ударите служебния кабинет. ИТН от сутрин до вечер се занимава с тях. Проявете отговорност – не викайте премиера, защото той има сериозни държавни ангажименти”, каза Явор Божанков от ПП-ДБ.

Последва почивка, а след това - нови предложения как да бъде извикан служебният премиер.

„Влизаме в хижата „Министерски съвет", намираме гуруто Гюров, който най-вероятно изкарва нещо през фонтанелата си, и провеждаме изслушване", каза Тошко Йорданов.

„Информираха ме, че от МС не само не вдигат телефона, а вече няма и връзка. Затова поисках МВР да изпрати екип, който да провери дали всичко е наред”, каза Цончо Ганев.

Пистата на летище „Васил Левски” ще бъде затворена и в нощта срещу 24 февруари

„Остава ни възможността да се обърнем към госпожа Йотова, която да поеме отговорност и да накара назначения от нея премиер да изпълни задълженията си", посочи Искра Михайлова от „ДПС - Ново начало”.

В крайна сметка депутатите зададоха въпросите си към присъстващите министри от служебния кабинет. В залата стана ясно, че американските самолети са тук, но за тренировъчни цели. „Говорим за тренировка, която е на НАТО. Всякакво обвързване на тези самолети с планове извън Алианса е спекулация”, каза служебният министър на отбраната Атанас Запрянов.

„Самолетите нямат нападателни способности, изцяло с логистични функции за презареждане са. Летището в София се използва за поддръжка заради ограничения капацитет на военната инфраструктура. Разполагането не е свързано с текущи или планирани военни операции. Руската агресия срещу Украйна наложи засилване на отбраната на съюзниците, както и повишена бдителност и мисии за охрана”, каза служебният външен министър Надежда Нейнски.