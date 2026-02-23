Пистата на летище „Васил Левски” София ще бъде затворена за всички полети и в нощта срещу 24 февруари - между 3:00 и 5:30 часа. Причината е ремонт на шахтите, който е в изпълнение на международните летищни регулации.

В позиция до NOVA от летището уточниха, че графикът на ремонта е съобразен с факта, че по това време по принцип няма планирани редовни излитащи и кацащи полети. Затварянето на пистата не прави изключение и за военни самолети.

Защо затварят пистата на летище „Васил Левски“

В допълнение от летището поясниха, че ремонтът не е свързан с американските военни самолети там.

