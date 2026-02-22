Снимка: БГНЕС
-
Пистата ще бъде затворена за всички полети на 23 и 24 февруари за по два часа през нощта
Пистата на летище „Васил Левски“ - София ще бъде затворена за всички полети на 23 и 24 февруари за по два часа през нощта. В тези интервали кацащи по разписание няма. Изключение ще бъде направено само при необходимост от аварийно кацане.
Пистата ще бъде затворена в следните часови интервали - на 23 февруари от 3:15 ч. до 4:50 ч. българско време, а на 24 февруари от 3:05 ч. до 5:35 ч. българско време.
Причината е ремонт на шахтите в близост до пистата, който е в изпълнение на международните летищни регулации.
NOVA разполага с известието, с което се информира международната авиационна общност за предстоящия ремонт.
В позиция до NOVA от летище "Васил Левски" уточниха, че графикът на ремонта е съобразен с факта, че по това време по принцип няма планирани редовни излитащи и кацащи полети.
Затварянето на пистата не прави никакво изключение за военни самолети. В допълнение от летището поясниха, че ремонтът не е свързан с присъствието на американските военни самолети на летището.
МО: Американски военни самолети кацнаха в София заради обучение на НАТО
Заради появилите се спекулации NOVA потърси и Министерството на отбраната. От там припомниха позицията си от преди дни, че самолетите са на Военновъздушните сили на САЩ, а разполагането им е в подкрепа на обучение, свързано с дейностите по усилена бдителност на Алианса.
