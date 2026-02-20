Снимка: БГНЕС
Цветомир Петров: Боклукът в София се извозва редовно, но са нужни дългосрочни договори
Отбелязваме 153 години от гибелта на Васил Левски
„Щори" на светофар: Защо ограничиха видимостта на зеления сигнал при Орлов мост
Започва строителството на последните 80 метра от бул. „Тодор Каблешков“ в София
Последните 80 метра от бул. „Тодор Каблешков“ в София ще бъдат довършени
Съдът временно спря част от новите правила за паркиране в София
Директорът на „Столичен автотранспорт“ отказа да подаде оставка след искането на кмета
Няма да се извършват полети в определени часове на 23 и 24 февруари
Регулярни дейности по почистване на пространството около пистата няма да позволи самолети да кацат и излитат за няколко часа от летище "Васил Левски" на 23 и 24 февруари. От аеропорта уточниха за NOVA, че в понеделник между 1:15 и 2:50 ч. през нощта, както и от 1:05 до 3: 35 във вторник е предвиден ремонт на шахти.
През този интервал няма планирани полети, а затварянето не е свързано по никакъв начин с присъствието на американските самолети у нас, казаха за NOVA от пресцентъра на летището.
МО: Американски военни самолети кацнаха в София заради обучение на НАТОРедактор: Дарина Методиева
