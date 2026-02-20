Регулярни дейности по почистване на пространството около пистата няма да позволи самолети да кацат и излитат за няколко часа от летище "Васил Левски" на 23 и 24 февруари. От аеропорта уточниха за NOVA, че в понеделник между 1:15 и 2:50 ч. през нощта, както и от 1:05 до 3: 35 във вторник е предвиден ремонт на шахти.

През този интервал няма планирани полети, а затварянето не е свързано по никакъв начин с присъствието на американските самолети у нас, казаха за NOVA от пресцентъра на летището.

МО: Американски военни самолети кацнаха в София заради обучение на НАТО

Редактор: Дарина Методиева