Видин постави началото на амбициозен опит за вписване в Книгата на рекордите "Гинес" с най-дългата мартеница в света. Целта на инициативата, която се провежда на площад „Бдинци”, е изплитането на пресукан бял и червен конец с дължина от впечатляващите 50 километра.

Изплитането на мартеницата започна в празничния 1 март, като конецът се полага под формата на буквата „П” върху плочките на площада. За да бъде признат рекордът, целият процес се следи от нотариус и се документира с постоянно видеозаснемане.

Япония посрещна Баба Марта с голям български фестивал в Токио

По данни от първите часове на инициативата, за около 120 минути вече са измерени и положени първите 5 километра. Очаква се пресукването и измерването на нишката да продължи до утре сутрин, когато трябва да бъде достигната финалната цел от 50 километра.

► Участници и история на рекорда

В мащабната акция са включени над 20 читалища от региона, местни училища и множество доброволци. Това е вторият опит на крайдунавския град да влезе в историята с подобно постижение. Преди десет години Видин постави рекорд с мартеница, дълга 17 километра, който сега организаторите се надяват да подобрят значително.

► Жива мартеница на площада

Освен плетенето на рекордната нишка, празникът във Видин включва и зрелищна възстановка. Над 550 деца и младежи от местните училища, облечени в бели и червени тениски, ще се подредят на площада, за да образуват „жива мартеница”, пресъздавайки образите на традиционните символи Пижо и Пенда.

Повече гледайте във видеото.