За четвърта поредна година парк „Мияшита” се превърна в сцена на българските традиции, фолклор и кулинария
За четвърта поредна година парк „Мияшита” в японската столица Токио стана център на българската култура. Посолството на Република България в Япония организира мащабния фестивал „Мартеница 2026”, който представи богатството на родните традиции пред местните жители и гости на града.
Огромен интерес по време на събитието предизвикаха специализираните уъркшопове. Посетителите имаха възможност сами да изработят мартеници и да се научат да изписват имената си на кирилица. Тези дейности се превърнаха в основен акцент на програмата, привличайки десетки желаещи да се докоснат до българското наследство.
България празнува Баба Марта: Символ на здраве, сила и настъпващата пролет
Музиката и танците заеха централно място във фестивала. Клуб „На хорце” към посолството проведе открит урок по народни танци, в който се включиха десетки гости. Под звуците на традиционна музика японци и туристи разучаваха стъпките на българските хора, потапяйки се в магията на фолклора ни.
► Вкусовете на България в сърцето на Токио
Кулинарната зона предложи на посетителите богато разнообразие от традиционни ястия. Сред предлаганите изкушения бяха класическа баница, шопска салата, каварма и кюфтета. Специално внимание бе обърнато на пържените картофи с автентично българско сирене.
Освен готова храна, гостите на фестивала имаха възможност да закупят и типични български продукти за дома. На изложението бяха представени българско сирене, мед, селекция от вина и ракия. Посетителите проявиха интерес и към продуктите от българска маслодайна роза, сред които шоколад, сладка и чайове.
Фестивалът „Мартеница 2026” отново доказа, че българските традиции намират топъл прием и голям интерес в Страната на изгряващото слънце.
Повече гледайте във видеото.Редактор: Мария Барабашка
