В сряда гости в студиото на „Пресечна точка” бяха предприемачът Ваня Ананиева, кино-журналистът Стаси Айви и писателят Марин Трошанов.

Първата тема, по която коментаторите търсиха пресечна точка, беше провокирана от напрежението в Близкия изток и отражението му у нас. Дискусията се фокусира върху изказването на премиера Андрей Гюров в началото на днешното правителствено заседание относно евентуалното прибързано покачване на цените на горивата. По думите му българските граждани няма да плащат цената на политическите внушения и изкуствената паника.

След това коментаторите обсъдиха една разтърсваща история за две 9-месечни близначета, които още не познават слънчевите лъчи и домашния уют, защото израстват в болнична среда. Децата са родени недоносени и попадат в Националната кардиологична болница, където лекарите ги подготвят за живота, но социалната ни система все още не е готова за тях.

Цялото предаване гледайте във видеото.