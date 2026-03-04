-
Фитнес предизвикателство очаква Сините и Червените в Hell’s Kitchen
Драг кралицата Енигма след The Floor: Искам да ме запомнят като икона и легенда
Диана Григореску: Най-трудно в Hell’s Kitchen ми беше това, че не бяхме добър отбор
Хилда Казасян: „Като две капки вода“ е като оазис, в който царят доброто и талантът
Григореску от Hell’s Kitchen: Загубих първото си дете, когато беше едва на 12 дни - това ме направи по-силна! (ВИДЕО)
Алекс Раева: Беше предизвикателство да изпея „Незабрава“, защото е моя любима песен
Коментират Ваня Ананиева, Стаси Айви и Марин Трошанов
В сряда гости в студиото на „Пресечна точка” бяха предприемачът Ваня Ананиева, кино-журналистът Стаси Айви и писателят Марин Трошанов.
Първата тема, по която коментаторите търсиха пресечна точка, беше провокирана от напрежението в Близкия изток и отражението му у нас. Дискусията се фокусира върху изказването на премиера Андрей Гюров в началото на днешното правителствено заседание относно евентуалното прибързано покачване на цените на горивата. По думите му българските граждани няма да плащат цената на политическите внушения и изкуствената паника.
След това коментаторите обсъдиха една разтърсваща история за две 9-месечни близначета, които още не познават слънчевите лъчи и домашния уют, защото израстват в болнична среда. Децата са родени недоносени и попадат в Националната кардиологична болница, където лекарите ги подготвят за живота, но социалната ни система все още не е готова за тях.
Цялото предаване гледайте във видеото.
