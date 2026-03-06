Бебетата лъвчета зарадваха посетителите в зоопарка в Стара Загора. Малките са родени още на 20 януари , но едва през последните дни майка им позволи да се покажат пред света.

„Изключително добра майка е, пази си ги и не позволява да се отдалечават много от нея”, разказа Катерина Господинова, старши гледач.

Лъвчетата са между 5 и 6 кг. Гледачите казват, че са много палави и обичат да играят.

Съвсем скоро в зоопарка в Стара Загора се роди и първият бенгалски тигър у нас.

Повече гледайте във видеото.