-
Промени в движението преди честванията на 3 март
-
След високите сметки за ток: Какво ще покажат проверките на КЗП и данните на ЕРП-тата
-
Видин атакува Световен рекорд на "Гинес" за най-дълга мартеница
-
Производители на картофи се оплакват от тежка година
-
Изпращаме февруари с пролетно слънце
-
Кукери гонят злите сили в Карлово
Гледачите казват, че са палави и много обичат да си играят
Бебетата лъвчета зарадваха посетителите в зоопарка в Стара Загора. Малките са родени още на 20 януари, но едва през последните дни майка им позволи да се покажат пред света.
„Изключително добра майка е, пази си ги и не позволява да се отдалечават много от нея”, разказа Катерина Господинова, старши гледач.
Лъвчетата са между 5 и 6 кг. Гледачите казват, че са много палави и обичат да играят.
Съвсем скоро в зоопарка в Стара Загора се роди и първият бенгалски тигър у нас.
Повече гледайте във видеото.
Последвайте ни