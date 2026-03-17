10 000 писатели публикуваха празна книга, в която се намира единствено списък с техните имена, за да алармират, че употребата и злоупотребата с изкуствения интелект е прекрачила границите. Инициативата идва от Обединеното кралство и е идея на композиторът и защитник на авторските права Ед Нютън-Рекс, който твърди, че „AI индустрията „е изградена върху откраднат труд, взет без разрешение или заплащане“. Темата коментира в предаването „Социална мрежа” писателката Здравка Евтимова.

„Подкрепям тази оригинална стъпка. Публикуването на празна книга е не само експеримент, но и силна сатира, която цели да засегне определена общност и да привлече внимание към проблема с интелектуалните кражби“, заяви тя.

„Това е скрит, но много ясен текст – послание срещу буквалния грабеж на интелектуален труд. Подобни действия събуждат съзнанието на писатели и журналисти, че този проблем съществува и се случва все по-често“, допълни Здравкова.

Тя подчерта, че технологиите могат да бъдат полезен инструмент, но само ако се използват като партньор на твореца, а не като средство за присвояване на чужд труд.

