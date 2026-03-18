Превантивна полицейска операция срещу контролирания вот започна в сряда сутринта на няколко места в страната. Служители на различни структури на МВР във Варненско извършват проверки на адреси и лица, за които има подозрения за участие в незаконни практики. Целта на операцията е да се предотвратят опити за манипулиране на изборния процес и да се гарантира честността на вота.

Първи сигнали за манипулация на уязвимите групи с цел купен вот

„Акцията е против битовата престъпност и престъпления против политическите права на гражданите. Участва и Жандармерията. Има набелязани цели”, обясни в ефира на „Здравей, България” главен инспектор Стоян Енев, началник на сектор „Издирване” към ОДМВР – Варна.

Снимка: БТА

Към момента задържаните са 21.

„Тези операции ще продължат до изборния ден”, увери комисар Димитър Луков, началник отдел „Охранителна полиция" към ОДМВР- Варна.

С полицейска акция срещу купения вот започна и денят в хасковския квартал „Република”. Задържаните са 13. По неофициална информация един глас струва между 50 и 150 евро.

„Изведени са всички лица, които влияят на престъпленита, свързени с политическите права на гражданите. Извършват се проверки”, уточниха от полицията. Единият от задържаните има криминално минало, свързано с наркотици.

Във вторник акция се проведе и в Бургаско. По време на операцията е извършена проверка в частен дом, разположен на ул. „Московска“ в кв. „Победа“, обитаван от 61-годишна бургазлийка и 23-годишния й син. Намерени са пет тетрадки с вписани имена срещу които се намират различни суми в евро.

Снимка: БТА

Открити са и множество златни накити с общотегло около 600 гр., както и сумата от около 2 000 евро. Иззети са и различни вещи, сред които : мобилни телефони, музикална техника, велосипеди, различнибитови инструменти и др., за чийто произход не са получени адекватни обяснения. Двамата бургазлии са задържани за срок до 24 часа.

Извършено е и претърсване в частен дом, разположен на ул. „Опълченска” в кв. „Победа“, собственост на 40-годишен бургазлия. Намерени са и са иззели тетрадка с вписани в нея имена и различни суми, както и сумата от около 200 евро.

Извършено е претърсване и в друг дом, разположен на същата улица обитаван от 45-годишен бургазлия, като са намерени и иззети наркотици.