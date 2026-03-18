Хижар се барикадира и отказа да напусне мястото, след което бе арестуван

Скандал с изстрели, заплахи и барикада в хижа „Камен дел“. Напрежението ескалира след смяна на дългогодишния управител. Българският туристически съюз проведе конкурс за нов шеф, с което бе прекратен 10-годишният мандат на досегашния стопанин.

При пристигането на представители на съюза за предаване на управлението, се стига до драматични сцени – произведени са изстрели към стената на хижата, отправени са заплахи с ножове и меч. По информация на очевидци, досегашният хижар дори заявил готовност да посегне на живота си.

Ситуацията се изостря още повече, след като той се барикадира вътре заедно с новоизбрания управител. След намесата на органите на реда, бившият стопанин е задържан.

„От туристическото дружество се обърнаха към нас, тъй като бяхме дали хижата за ползване от 2014 г. Казаха ни, че има човек, който стои там без договор и не могат да се разберат с него. Той отказва да напусне и затова се обръщат към нас. Отидох с екип от „Туристическия съюз”, приехме хижата обратно и направихме конкурс. Появиха се хора със страхотна визия за мястото, с много добра програма, утвърден екип и спечелиха. На предишния стопанин му оставихме една стая, където да си прибере вещите и поетапно да ги изнесе. В един момент нещата ескалираха и започнаха заплахи. Накрая извади пистолет, произведе два изстрела към стената. Каза, че след като убие нас, няма да влиза в затвора и ще се самоубие. Накрая един от колегите му изби оръжието и го счупи. Полицията дойде, направи протокол и го задържа”, разказа в ефира на „Здравей, България” Васил Николов, член на управителния съвет на Българския туристически съюз.

По думите му има стая в хижата, в която не са успели да влязат и не знаят какво има вътре.

„Не ни даде ключ. Ще искаме днес да бъде отворена в присъствието на полиция. Отвътре се чува бръмчене. Всичко може да има, дори уреди за отглеждане на наркотици”, смята той.

