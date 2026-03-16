Около 16:20 часа на 12 март екипът, охраняващ хижа „Петрохан”, забелязал дим, който излизал от сградата. Веднага били уведомени главният секретар на МВР, разследващият екип от ГД „Национална полиция“, окръжният прокурор и пожарната.

Пристигналият екип от пожарната констатирал на място, че няма горене, а от помещение, в което са съхранявани мокри пелети, се отделя дим. Използвана е пяна с цел да се предотврати евентуално запалване.

Майката на Николай Златков: По тялото на сина ми имаше сериозни рани

Районът продължава да е под денонощна охрана до последващо разпореждане от прокуратурата.

