Майката на Николай Златков - Ралица Асенова написа в позиция до медиите, че по тялото на сина ѝ имало сериозни рани. По думите ѝ това не били просто охлузвания, както били описани в експертизата.

Публикуваме цялото съобщение, изпратено от Ралица Асенова:

Ден преди синът ми Николай Златков да бъде погребан отидох да видя най-сетне тялото му в погребалната агенция, в която се намираше. Не беше никак леко, но с действията на неговият баща не ми оставаше никакъв друг избор освен сама да се изправя и да видя охлузванията, които са описани в епикризата. Настоях да ми бъдат показани. Това не бяха просто охлузвания, а сериозни рани особено на единия крак. Раната е голяма има свалена кожа и дори изглежда като, че има следи от нагряване при получаването й. Според експертизата очаквах да видя охлузвания, които са в следствие на пренасянето на трупа на сина ми. Това, което видях е много повече от охлузване, това са сериозни рани, със свалена кожа. Събрах сили и направих снимки! Снимките са разпространени на различни места, включително и при няколко адвоката.

Затова се обръщам към обществото и към професионалната общност.

Призовавам патолог с име, професионална чест и достойнство да се съгласи да извърши поне независим външен оглед на тялото на Иво Калушев, за което майка му настоява. Аз вече нямам тази възможност касаеща синът ми Ники. Важно е специалист да даде професионална оценка за състоянието на тялото и дали отговаря на експертизата, която все още не е изпратена на майката на Иво, въпреки, че ние с бащата на Сашо сме получили нашите още преди дни. Тя днес ще настоява да получи своята.

Това, което аз видях със собствените си очи, не може и не бива да остава единственото свидетелство.

Ще оценим също така много, ако се намери възможност да бъде извършена компютърна томография (CT) на тялото, която би позволила пълно и обективно документиране на състоянието му и би могла да даде допълнителна яснота по случая.

Призовавам също така съвестни хора, които знаят нещо за този случай – участвали по един или друг начин в разследването или станали свидетели на нередности – да намерят сили и смелост да излязат публично и да кажат истината.

Мълчанието не е неутралност. Мълчанието пази и подхранва лъжата.

Ако никой не събере смелост да говори, тогава ще остана сама – обявена най вероятно за „фанатичка“, която отказва да приеме удобната версия. Но аз знам какво видях и знам, че истината не бива да бъде погребана заедно със сина ми.

Само колективното усилие на честни хора – специалисти, журналисти и граждани – може да разбие институционалната стена, която днес пази истината за случилото се.

Моля медиите да дадат гласност на този призив.

Истината не е лична кауза на една майка, две майки или шест майки.

Тя е въпрос на справедливост за всички.

Допълнителна информация!!!

За хора, които желаят да споделят информация, документи или свидетелства, в момента се организира канал за анонимно подаване на данни, който да гарантира защита на подателите.

Истината има нужда от хора, които са готови да застанат зад нея!

Редактор: Калина Петкова