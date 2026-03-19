В четвъртък в студиото на „Пресечна точка” гостуваха анестезиологът д-р Ая Таха, сценаристът и тв водещ Иво Танев и адвокатът Илия Тодоров.

Първо те направиха равносметка за работата на 51-вото Народно събрание. Днес е последният работен ден на депутатите, а утре започва предизборната кампания.

След това дискусията продължи с изследване на Агенция „Тренд“. То сочи, че близо една четвърт от българите през последната година са отложили или изобщо не са получили медицинска услуга, защото не могат да си я позволят финансово. Изследването е по поръчка на Българския лекарски съюз, реализирано в периода 3–10 февруари чрез ефективни интервюта с 1003 души над 18 години.