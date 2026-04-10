Разпети петък е най-тъжният ден за православния свят. Спасителят е разпънат на кръст, за да изкупи греховете ни. Българският патриарх Даниил днес напомни, че е време за смирение, размисъл и връщане към същността на християнската вяра - жертвата и любовта, чрез които идва надеждата за спасение. Разбираме ли смисъла на Възкресение и трябва ли децата да имат религиозни знания? Темата коментираха в предаването „Пресечна точка” специалистът по онлайн маркетинг и съдържание Жюстин Томс, археологът проф. Николай Овчаров и инженерът, предприемач и бивш народен представител Благовест Кирилов.

Втората тема в предаването беше за празниците - не само Възкресение, но и останалите дати, на които почиваме през годината. Тези, заради които често спорим. Коя дата е безспорен обединител на българите? И коя очертава най-дебелата разделителна линия в обществото?