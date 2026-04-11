Часове преди Великден, поглед към цените на основните храни за трапезата. Агнешкото се продава между 11 и 14 евро/килограм. Кора яйца струва между 3.90 и 4.90 евро. Козунакът струва между 2.50 и 7 евро, а зелената салата - 1 евро.

В Русе пазарите и магазините се изпълниха с хора. В последния момент хората оставят купуването на зелената салата. Те смятат, че цялата трапеза би им струвала между 80 и 120 евро на домакинство.

"Цените са много високи. Като сложиш агнешко, безалкохолното, салатите - излиза над 100 евро", казва потребител.

