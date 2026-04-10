"Не трябва да купуваме агнешкото от сергия. По-добре от големите вериги. Не купувайте нещо, което мирише зле. Ако са започнали някакви процеси на разваляне, търговецът няма как да го скрие". Това каза д-р Сергей Иванов от Асоциация "Активни потребители" в ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS.

"Всички плодове и зеленчуци трябва да са измити добре. Листните зеленчуци не трябва да бъдат загнили, с пръст", добави още експертът.

"При яйцата има кръстосано замърсяване, т.е. когато пипате корите с яйца и после останалата храна. Дори и боядисани, яйцата трябва да се държат в хладилника", каза той.

"Забелязвате, че спряха щандовете с имитиращите продукти. Просто никой не ги купува. Имитиращите продукти продължават да съществуват, но се предлагат под друга форма", заяви още.

