В търсене на спокойствие и красота извън натовареното ежедневие, Александрина Илиева от Търговище открива своето призвание в изработването на фигури и аксесоари от вълна. Бивш зъботехник, а днес главен счетоводител в училище, тя заменя света на десетките изчисления и отчети с иглите за плъстене, за да превърне вълната в изкуство.

Ежедневието на Александрина е изпълнено с напрежение и строги срокове. „Обичам да ми е шарено, обичам да ми е весело, обичам да ми е хубаво, обаче ежедневието ми не е така. Много е напрегнато, гонят ме срокове, всичко динамично се променя и по този начин релаксирам вечер, като се прибера от работа, както и през почивните дни”, споделя тя. Изработването на фигури от вълна е нейният ефикасен начин да подрежда мислите си и да намира истинско удоволствие.

„Нищо лично”: Празнични одежди за яйцата от жива вълна (ВИДЕО)

В навечерието на пролетните празници Александрина създава колоритни великденски яйца, зайци, катерички и пъстри цветя. Вдъхновението ѝ идва директно от заобикалящия я свят. „Например слънчогледовите ниви ми дадоха идеята да направя слънчогледа, от маковете по синорите ми дойде идеята да направя макове. Някои идеи са от моята градина, например теменужката”, разказва тя.

Досега тя е сътворила над 100 аксесоара, като темите често се сменят според празниците – от ягоди и пеперуди за Цветница до орхидеи и калинки. Голяма част от нещата си тя подарява на приятели, а други дарява за благотворителност, като например за училищен базар за закупуване на нова литература. „Има хора, които просто се изненадват от подаръка ми, но като че ли всички са щастливи, когато им подаря нещо такова цветно”, допълва Александрина.

Макар моделирането с игла да изглежда лесно само в нейните ръце, тя успява да пресъздаде дори образа на своя домашен любимец Атила върху коледни топки от вълна. Гледайки малките фигурки, Александрина днес се шегува с професионалния си избор: „Сега разбирам, когато започна да ги правя тези малки скулптурки, че съм била родена за скулптор. Ама съм станала зъботехник”.

За нея правилният избор е само онази професия или занимание, което носи истинско удовлетворение и радва околните. Докато се подготвя за следващите празници, Александрина вече планира нови заготовки, с които да внесе цвят и радост в живота на хората около себе си.

Кореспондент: Елена Танева

Редактор: Мария Барабашка