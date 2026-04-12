Великден е време за топлина и споделяне, а в монтанското село Долно Церовене традициите оживяват с пълна сила. Семейство Йорданови по традиция събират няколко фамилии от различни краища на България в „дядовата къща”, за да посрещнат Възкресение Христово.

В този край на България великденските яйца са известни като „перашки”. Десислава Димитрова разказа, че обичаите се спазват стриктно: „По традиция най-възрастната жена в семейството боядисва яйцата в четвъртък, а по-младото поколение го правим в съботния ден”.

Възкресение на Царевец: Хиляди посрещнаха Благодатния огън в старата столица

Техниките за украса са разнообразни – от съвременни методи с кухненска ролка и памук до изпитаната във времето традиция с листенца от тревички. Мащабите на подготовката са впечатляващи – всяко семейство подготвя по около 45 яйца, което прави стотици перашки на общата празнична трапеза.

Освен яйцата, централно място заема домашният козунак. Рецептите и тънкостите при месенето се предават от поколение на поколение. „Традицията датира още от времето на моята баба, която от ранни зори край селската печка замесваше и печеше вкусни, топли козунаци. Навсякъде ухаеше на лимон и на захар”, спомня си Десислава.

За семейството най-важното на този ден е единството. Обединени около трапезата, те си пожелават преди всичко здраве. „Пожелаваме на всички зрители Великден да ги обедини на трапезата и да има най-вече здраве във всяко семейство”, споделиха домакините в Долно Церовене.

