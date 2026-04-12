Благодатният огън от Йерусалим пристигна в София благодарение на екипажа на български самолет на малка частна компания, наета да превози огъня за Румънската православна църква. Кой е командирът на полета и как огънят стига у нас?

Часове преди Великден Стойно Георгиев пилотира частен полет в Румъния от Букурещ до Тимишоара, за да превози Благодатния огън, който каца в румънската столица от Тел Авив. На борда е румънска църковна делегация.

Благодатният огън от Йерусалим пристигна в България

Командирът познава свещениците от миналата година, но чул песнопенията на борда решава да поговори с тях. „Съвсем спонтанно дойде. Ние споделихме, че в момента нашата държава е в преходен период и не им достига времето да доставят огъня на нашия народ. И те ни казаха: „Заповядайте””, разказва командир Георгиев. Следва обаждане на авиокомпанията в София.

В ефира на „Събуди се” Мелнишкият епископ Герасим разказа за изненадващото обаждане. „Бяхме в шок. Отидохме в 22:30 ч. свещеници с един автомобил и в 22:40 ч. Благодатният огън беше в параклиса на Синода. Спокойно можем да кажем, че благодатният огън сам долетя в София. А това е едно велико чудо”, каза той.

Жестът на румънските духовници отключва емоции и чувства и в командира. „Както имаш възможност да спасиш някой, така и да доставиш тази радост. Ние сме чисто преносители, но тук пренасяш надежда”, смята той.

А след чудото в нощта на Възкресение и утрото на светлия ден, командир Георгиев се радва на семейството си, но и си пожелава: „Да споделя тяхната усмивка с този благодатен огън и в бъдещи години. Да е слънчево нашето небе”.

