Ползването на вода за питейно-битови нужди в девет димитровградски села се ограничава заради установени завишени радиологични показатели, съобщиха от Регионалната здравна инспекция в Хасково. Забраната засяга селата Златополе, Голямо Асеново, Малко Асеново, Бряст, Странско, Здравец, Длъгнево, Долно Белево и Радиево, които са снабдявани от Златополската система за водовземане.

Изследванията са установили, че индикативната доза е 0,15 милисиверта (mSv) при допустима стойност 0,1 mSv. Издадено е предписание дружеството - оператор да осигури снабдяване с чиста вода до отстраняване на несъответствията, предаде кореспондентът на БТА в Хасково Николай Грудев.

Аварии оставиха без топла вода квартали в София

Предишната наложена забрана за ползване на вода за пиете и готвене в община Димитровград влезе в сила в края на ноември 2024 г. спрямо пет села, като основанието беше завишени стойности на естествен уран.

