От есента нататък предстои дебатът по новия бюджет. Очертава се, че новото мнозинство и правителство няма да бъде диалогично. Това каза икономистът и основател на Института за пазарна икономика Красен Станчев в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Финансистът Левон Хампарцумян изрази надежда за по-рационален подход по отношение на държавните пари. Той допълни, че разходите са много по-големи от приходите.

Станчев смята, че българските политици и кабинет, включително и следващият президент, ще имат двойствено поведение по отношение на Русия – „едно ще говорят друг, а ще подписват с Путин”.

Станчев смята, че занапред трябва да има „разкачване” от политиката на автоматично увеличение на заплати и пенсии или това да се направи по-рационално. Той смята, че трябва да се удължат консеционните договори, с изключение на плажовете.

Хампарцумян е на мнение, че влизаме в по-лоши години и в трудно предсказуем свят, който е в реконструкция. Затова трябва да се фокусираме върху ефективността на икономиката и са де премине в режим на спестяване.

