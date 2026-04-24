Родната звезда във вдигането на тежести Карлос Насар е напът да спечели четвърта европейска титла. Състезателят ни завоюва златото в изхвърлянето Батуми, Грузия. Българинът изхвърли 170 кг на първи опит, с което си осигури сребро. При втория той успя да вдигне 176 кг. Третият му опит не беше успешен, но това не го спря по пътя към европейския връх.

До момента 21-годишният ни щангист има две евротитли в категория до 89 кг (София 2024 и Ереван 2023) и една в категория до 96 кг (Кишинев 2025), както и два сребърни медала - 2022 г. в Тирана и 2021-ва в Москва.

Редактор: Никола Тунев