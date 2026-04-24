Висше училище се превръща в снимачна площадка на холивудски екшън. Това се случва в двора на Минно-геоложкия университет в София. Сценарият включва демонстрационно взривяване на макет на танк, търсене на съкровища с геофизични методи и впечатляващи 3D модели и визуализации във виртуална реалност.

Ще има и специализирана демонстрация на екипи от ГДБОП със служебни кучета за откриване на наркотични вещества и фалшива валута.

В ефира на „Здравей, България” ректорът на университета проф. Ивайло Копрев подчерта, че събитието се провежда традиционно вече 13 години и има за цел да срещне кандидат-студенти и студенти.

Той отбеляза, че зрелищните експерименти ще завършат с планирана кулминация - демонстрационно взривяване, което ще бъде представено по-късно през деня пред посетителите.

„Искаме да покажем, че мирът е над всичко, и в 12:00 часа ще бъде взривен танк. Тук обучаваме хората да работят в неопределена среда и да управляват така наречените неуправляеми процеси като процесът „взрив””, посочи проф. Копрев.

Повече гледайте във видеото.