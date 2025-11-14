Снимка: iStock
11 ранени, сред тях и бременна жена, при масирани руски удари срещу Киев
Би Би Си се извини на Доналд Тръмп за редактирането на негова реч
Заради насилието над животни: Окръжната прокуратура в Перник и ГДНП с общ брифинг
Спортни новини (13.11.2025 - късна)
Сдружение организира благотворителна вечер в помощ на хора в нужда
До 10 дни започва връчването на глоби за средна скорост
Гражданите могат да посетят военни формирования във Враца, Благоевград, Свобода и Хасково
С Ден на отворените врати ще бъде отбелязан празникът на Сухопътните войски на 19 ноември по случай 147 години от създаването им.
Днес всеки желаещ може свободно да разгледа формированията във Враца и Благоевград от състава на Трето бригадно командване, военното формирование в село Свобода, както и това в Хасково от състава на Втора механизирана бригада.
Ден на отворените врати в Президентството
От Министерството на отбраната отбелязват, че събитията ще дадат възможност на гражданите да се запознаят отблизо с работата и отговорностите на военнослужещите, както и с използваната техника, оборудване и въоръжение. А на младите хора - да проучат възможностите за реализация в редовете на Сухопътните войски.Редактор: Мария Барабашка
