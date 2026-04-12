Десетки скиори избраха да отпразнуват Великден по пистите на Пампорово, възползвайки се от неочакваните зимни условия в средата на април. Картината в курорта напомня за разгара на зимата, като по високите части снежната покривка достигна над един метър.

Туристите определиха условията като „страхотни” и „приятни”, отбелязвайки, че карането на ски по това време на годината е „малко по-екстремно”. Празничният ден съвпадна и с последния ден от ски сезона в курорта.