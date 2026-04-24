13 от тях бяха избрани от повече от един район
Кандидатите за народни представители, избрани в два многомандатни изборни района (МИР), заявиха откъде искат да влязат в 52-рия парламент. Изборът на общо 13 души беше съобщен от заместник-председателя на Централната избирателна комисия на нейно заседание.
От ЦИК съобщиха, че кандидатите за народни представители, избрани в два МИР, са 13, но днес още един - Катя Панева, попадна в хипотезата за избрана от два района, след като водач на листа реши от кой район да бъде избран. По този начин 14 кандидати за депутати, избрани в два МИР, съобщиха от кой район искат да влязат в 52-рия парламент.
„Прогресивна България“
Александър Георгиев Пулев реши да бъде избран от 27-и МИР – Стара Загора, вместо от 30-и МИР – Шумен.
Иван Петев Демерджиев - от 9-и МИР – Кърджали, вместо 24-ти МИР – София.
Румен Георгиев Радев - от 25-ти МИР – София вместо 2-ри МИР – Бургас.
ГЕРБ–СДС
Бойко Методиев Борисов влиза в НС от 16-и МИР – Пловдив, вместо 25-ти МИР - София.
Делян Александров Добрев - от 24-ти МИР – София, вместо 29-и МИР – Хасково.
Томислав Пейков Дончев ще е депутат, издигнат от 7-и МИР – Габрово, вместо 23-ти МИР – София.
„Продължаваме промяната – Демократична България“
Асен Васков Василев влиза в 52-рия парламент от 16-и МИР – Пловдив, вместо 29-и МИР – Хасково.
Николай Денков Денков ще представя 1-ви МИР – Благоевград, вместо 23-ти МИР – София.
Катя Максимова Панева - от 25-и МИР – София вместо 29-и МИР – Хасково.
„Движение за права и свободи“
Делян Славчев Пеевски ще е депутат от 9-и МИР – Кърджали, вместо от 1-ви МИР – Благоевград.
Димитър Иванов Аврамов – от 15-и МИР – Плевен вместо 12-ти МИР – Монтана.
Халил Реджепов Летифов влиза от 22-ри МИР – Смолян, вместо 18-и МИР – Разград.
„Възраждане“
Костадин Тодоров Костадинов – от 25-и МИР – София вместо 3-ти МИР – Варна.
Цончо Томов Ганев избра 23-ти МИР – София, вместо 2-ри МИР – Бургас.
Очаква се утре ЦИК да съобщи поименния състав за 52-рия парламент. Вчера от Комисията обявиха и разпределението на мандатите на политическите сили в следващото Народно събрание.
