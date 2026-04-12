Откриха „Зала на спорта“ в град Етрополе. Пространството събира история, емоция и десетилетия спортна слава, която съхранява купи, медали и архиви на клубовете в града.

В града се проведе и международният детски футболен турнир, в който се включиха 77 отбора. Повод за него стана 60-годишният юбилей на носителя на „Златната топка” Христо Стоичков. „Този турнир го кръстиха „60 години Христос Стоичков“. Чувствам се щастлив, защото виждам как тези малчугани се радват още от сутринта. Те искат да играят, да се радват. Това е една инициатива, която е свързана с този спортен град“, каза Стоичков.

Христо Стоичков с мисия да възроди спорта в българските училища (ВИДЕО)

