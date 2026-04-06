Христо Стоичков с мисия да възроди спорта в българските училища. Носителят на „Златната топка” работи по проект в ролята си на посланик на ФИФА. А като почетен гражданин на Етрополе, Камата откри „Зала на спорта“ и международен детски турнир по случай 60-годишния му юбилей.



За семейството, спорта в училище и предстоящото световно първенство по футбол - Стоичков говори пред Вили Асенова.

„Щастлив съм, защото виждам тези малчугани как се радват още от първите часове на стадиона. Искат да играят. Един прекрасен турнир, една инициатива, която е свързана с този спортен град“, заяви той.