Един от най-успешните български футболисти и носител на „Златната топка“ Христо Стоичков е специален гост на 52-ата Генерална асамблея на Европейските лиги, съобщава БТА. Форумът, организиран от Българската професионална футболна лига, започна днес в 9:00 часа в Гранд Хотел Милениум и събира представители на водещите футболни първенства на континента.

Появата на Стоичков в залата предизвика истински фурор сред делегатите от различни европейски държави. Футболната легенда бе посрещната с голямо уважение от участниците във форума, които се събраха в София, за да обсъдят ключови теми за бъдещето на клубния футбол в Европа.

Краси Балъков: Христо Стоичков излизаше на терена със силна воля и огромно желание за победа

Събитието беше уважено и от ръководството на Български футболен съюз. Начело на делегацията е президентът Георги Иванов, а сред присъстващите са още вицепрезидентът Атанас Фурнаджиев, членът на Изпълнителния комитет и председател на АБФ Мила Христова, изпълнителният директор Андрей Петров и заместник-изпълнителният директор Добрин Гьонов.

52-ата Генерална асамблея на Европейските лиги се провежда в София в рамките на два дни. Още снощи гостите от Европейските лиги и УЕФА бяха посрещнати с гала вечеря в Националния исторически музей. Очаква се по време на форума да бъдат обсъдени ключови решения, свързани с развитието и управлението на европейските футболни първенства.

Редактор: Ралица Атанасова