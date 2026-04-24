Едно от ключовите лица на ГЕРБ - кметът на Стара Загора Живко Тодоров се оттегля от Изпълнителната комисия на партията.

Това съобщи той в профила си във Facebook.

"Скъпи приятели, винаги съм бил човек, който може да носи отговорност. Затова се оттеглям като член на Изпълнителната комисия на ГЕРБ. Ще дам енергията си и цялото си внимание на развитието на Стара Загора. Благодаря на всички колеги за съвместната работа и им пожелавам успех!", написа той.

Припомняме, че преди изборите Тодоров заяви, че няма да оглави листата на партията, защото не вижда как би могъл да съчетае кметските си задължения с активна предизборна кампания.