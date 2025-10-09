Българската звезда във вдигането на тежести Карлос Насар с историческо злато на Световното първенство във Фьорде, Норвегия. Тази вечер той спечели отличие със световен рекорд в изтласкването.

Въпреки колебливия си старт и едва четвъртото място след първото движение - изхвърляне, българският щангист доминира категорично в изтласкването. Той направи успешни опити на 210 и 219 килограма, преди да постави нов световен рекорд от 222 килограма в последното си появяване на подиума, предаде Gong.bg .

С този феноменален резултат Насар събра общо 395 килограма в двубоя, което му осигури първото място.

Титлата превръща Насар в първия българин, който е световен шампион в три различни категории. През 2021 година той се окичи със злато на световното в Ташкент в категория до 81 килограма, а две години по-късно стъпи отново на световния връх, но вече при 89-килограмовите.

Качвайки се на най-високата стълбичка, българският тежкоатлет дори имаше възможността да скандира "българи, юнаци" заедно със сънародниците ни в залата в Норвегия.

Редактор: Ина Григорова