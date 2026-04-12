Тя донесе медал от зимните олимпийски игри в Милано-Кортина. Взе бронза и сърцата на българите. За отговорността и свободата извън очакванията разказва биатлонистката Лора Христова в предаването „На фокус”.

„Това, което спортът ме е научил, е, че няма невъзможни неща и когато човек иска да постигне нещо, винаги намира начин да го направи”, каза Христова. „Имаше период за мен, когато спортът се превърна повече в работа, отколкото в удоволствие, и започнах да се губя. За щастие този период беше кратък и осъзнах, че няма смисъл да правя нещо, което не ми носи радост. Започнах да търся удоволствие във всяко едно нещо, което правя и по този начин си напомних каква любов изпитвам към спорта”, споделя 22-годишната състезателка.

Лора Христова: Гордост е да представям България на Олимпиада и съм щастлива, че спечелих медал

„Опитвам се да извличам някакъв урок и позитив от всяка една ситуация, макар и негативна. От две години в отбора работим с психолог. Това ми оказва влияние и мисля, че е задължително за всеки, не само спортистите. Не е нужно човек да има проблем, а по-скоро като превантивна мярка”, каза тя.

„От Волфганг Пихлер взех увереността, която има и вярата в себе си, защото той истински вярва в своята методика. Още от първия ден той беше категоричен, че ще изведе отбора на челни позиции, но ни напомни, че нещата ще се случат постепенно и да не бъдем с прекалено високи очаквания. Той вярваше в нас през цялото време и ни даде тази увереност, която аз лично нямах”, сподели бронзовата медалистка.

Христова разказа и как прекарва Великден в селото, в което е израснала - Добродан. „Винаги се събираме там, празникът минава с домашно месене на козунаци и боядисване на яйца. Красиво е, има много хубави поляни. През Добродан преминава и една от любимите ми обиколки за колело. За мен е специално място, защото съм отраснала там при моите баби и го свързвам с детски спомени”, каза Христова.

Лора Христова: Мечтите ми стигат до сребро и злато

„Най-големият фокус е Олимпиадата, но по пътя към нея има още много състезания. Моята главна цел е всеки ден да съм по-добра от предходния и това е единственото, което има значение за мен”, каза още тя.

Редактор: Ивета Костадинова