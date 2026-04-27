По повод 150 години от Априлското въстание в София се проведе общобългарско тържествено събрание. Събитието е под патронажа на президента Илияна Йотова.

В патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“ Негово Светейшество патриарх Даниил отслужи заупокойна молитва за жертвите на въстанието. Представители на академичната общност се включиха в шествие, водено от държавния глава и патриарха до сградата на БАН.

Априлското въстание е едно от най-значимите и драматични събития в българската история - връхна точка на националноосвободителната борба срещу Османската империя.

Държавният глава откри Общобългарското тържествено събрание в БАН по повод 150-годишнината от Априлското въстание. В своята реч тя каза: "Априлското въстание е израз на воля, избор и жадувана саможертва, която пренесе светлината от Възраждането към държавността. Защото свободата не е блян, а съзнателен избор, който подкопава диктата на безправието като едничък път към историческата промяна". "И днес искаме поне за миг да облечем везаните одежди на свободата, които караха напетите въстаници да почувстват тази свобода и да бъдат вестители на нова България", посочи Илияна Йотова. По думите ѝ непокорният дух на това дело, вечно търсещ свобода и справедливост, е жив, защото е в гените ни и имаме потребност да следваме тези идеали и да се припознаваме в героите. Стремежът на предците ни към свобода и човешки правдини ни е особено необходим сега, в сложния момент на националната, европейска и световна история, заяви президентът. Държавният глава изтъкна ролята на Българското просвещение, сложило завинаги отпечатъка върху българската съдба, създавало, окрилявало и просветлявало историята ни от първите дни до днес.

Президентът открои значението на Българското книжовно дружество, Българската екзархия, българските училища и читалища, в които духовният елит на народа подготвя бъдещата революция с просвета, вяра, история и език. "Началото поставят двама български светци – Паисий от своята тъмна килия го благослови от височината на Атон, а дякон Левски от височината на „бесило славно“ със своя лъвски скок във времето, припомни президентът и изтъкна силата на перото на Добри Войников, Добри Чинтулов, Васил Друмев, Илия Блъсков, Найден Геров, огнените слова на Георги Раковски, Христо Ботев, Любен Каравелов. „Свободата вече я има, защото в думите и образите на тяхното слово живее свободният човек, а саможертвата в името на отечеството не е гибел, а безсмъртие“, заяви Илияна Йотова", каза тя. „Словото се слива с делото, а духовното пробуждане на народа се превръща в неизбежна предпоставка за въстанието“, посочи държавният глава.

По думите на държавния глава Априлското въстание увенчава брилянтната революционна стратегия на възрожденците, априлци припознават идеала за „чиста и свята република“, за равенство пред закона, за надживените етнически и религиозни предразсъдъци. Илияна Йотова подчерта, че за въстаниците възторгът да бъдеш свободен макар и за няколко мига е много по-силен от страха. "Да знаеш, че няма да дочакаш свободата, но да я дариш другиму – това е най-висшата форма на себеотдаване", заяви президентът.

