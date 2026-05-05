Състоянието на икономиката не е много оптимистично. Новият кабинет е изправен пред доста финансови проблеми, трупани с години. Затова не трябва да имаме свръхочаквания. Икономиката и финансите са бавни процеси и са с доста големи натрупвания. Така че дори и новата власт да започне да прави правилните реформи, ще отнеме време, за да дадат позитивен ефект. Това каза икономистът Никола Филипов в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Икономистът Румен Гълъбинов коментира, че дефицит от 1,2% от БВП е далече от 3%, но трябва да се вземат мерки. Трябва да се увеличи събираемостта на данъци, смята той. „За април имаме 6,2% инфлация, но инфлация има не само у нас. Целият свят, Европейският съюз и еврозоната се борят с нея”, допълни експертът.

Любомир Каримански: Намаляването на бюджетния дефицит изисква оптимизация на държавните процеси

Филипов е на мнение, че изтеглянето на пари от Българската банка за развитие, което беше направено от служебното правителство, е проблем за икономиката. Той допълни, че има риск да влезем в процедура по свръхдефицит.

Гълъбинов каза, че „трябва да се орежат всички незаети бройки в държавната администрация”, защото отпуснатите пари се раздават като бонуси.

Филипов заяви, че нов дълг е неизбежен, ако не се направи реформа. Той беше категоричен, че трябва да се замразят заплатите в публичния сектор. Гълъбинов допълни, че друго, което може да се направи е държавните служители да започнат да плащат осигуровките си.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова