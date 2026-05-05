Парламентарната група на ДПС ще внесе предложение за създаване на временна анкетна комисия, която да установи данни и обстоятелства относно евентуално нерегламентирано влияние върху политически, икономически и обществени процеси от страна на наречения от формацията икономическо-олигархичен кръг „Капитал“, свързван с Иво Прокопиев.

В мотивите към предложението се посочва, че през последните близо две десетилетия в обществено-политическия дебат понятието „олигархичен модел“ често се асоциира именно с този кръг. Според вносителите той е бил възприеман като фактор, който има влияние върху управленски процеси в страната след 2009 година.

В текста се твърди още, че чрез свързани лица и структури са били изграждани връзки с различни нива на властта - законодателна, изпълнителна, местна и съдебна. Според мотивите в публичното пространство се е наложило виждането за съществуване на „екосистема“ от политически, медийни, неправителствени и икономически структури, които функционират паралелно на държавните институции.

От ДПС посочват, че целта на комисията е да се изясни дали съществуват зависимости и нерегламентирано влияние върху публични решения и ресурси, като се настоява за повече прозрачност в процесите, засягащи обществения интерес.

В мотивите се подчертава още, че създаването на временна анкетна комисия е форма на институционален контрол, чрез който Народното събрание може да упражни своята конституционна роля и да изясни всички въпроси, свързани с публичното управление и вземането на решения.

